致糖友：5种中药能降血糖，不知道就亏了！

核心提示：糖尿病是严重危害国人健康的一种慢性病，不仅需要终身服药，还要随时防着并发症。比如糖尿病肾病，它不仅会损害肾功能，严重的话还会引起肾衰竭。所以，控血糖是改善糖友生活质量的第一准则。

糖尿病是严重危害国人健康的一种慢性病，不仅需要终身服药，还要随时防着并发症。比如糖尿病肾病，它不仅会损害肾功能，严重的话还会引起肾衰竭。所以，控血糖是改善糖友生活质量的第一准则。

运动降糖：跳广场舞+举哑铃

运动不仅能降血压、降血脂，还能控制血糖。

??江苏扬州大学体育学院副院长李宁川通过考察发现，跳舞能使糖友的空腹血糖下降。不过这种广场舞是改良过的，音乐和动作都比较柔和。

他提到，“普通的广场舞太过劲爆，还会使血糖升高”。

东南大学糖尿病研究所所长孙子林率领团队曾对7000余例糖尿病患者进行调查发现，跟跳舞、慢跑和散步相比，举哑铃能更好地控制血糖。

他解释说，因为举哑铃会减少体内脂肪，从而改善胰岛素抵抗。

所以他建议糖友，运动时最好选择有氧运动结合小强度的抗阻运动，如跳广场舞+哑铃。

广场舞宜每次跳30分钟，一周五次；哑铃每周2-3次。

饮食降糖：5种中药可降糖





西洋参



西洋参属于名贵中药，很多人常用来补气，其实它其中的有效成分皂苷，还有显著的降血糖作用。

不仅如此，西洋参还能降血脂、促进血液循环，适当食用有助于改善糖友的全身症状。

枸杞子



枸杞因补肾而名声大噪，但这并不能抹灭它的其他养生效果。

枸杞中的有效成分枸杞多糖，能增强胰岛素的敏感性，降低血糖的同时，还能防止餐后血糖升高。





玉米须

还有一种身边常用的中药，也能降血糖，它就是玉米须。

别看它长得不好看，在中药里可是个“大腕”。

玉米须又叫“龙须”，性平，具有清肝利胆、利尿消肿的功效。《浙江民间草药》早就有记载用玉米须治疗糖尿病的方法：取一两玉米须，煎服就能降糖。

桔梗



桔梗虽为止咳的常用中药，却没想到它还有降糖效果，尤其能缓解糖尿病患者的烦热、口渴症状。

蒲公英

蒲公英有清热解毒、消肿散结的功效，适当食用，能促进肝脏排毒，起到养肝的作用。

此外，蒲公英其中的多糖还具有降糖作用。