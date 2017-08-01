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糖友出门6件物品不能少，不然会惹来大问题！

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2017-08-2639健康网
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核心提示：国庆长假即将来临，不少家庭会选择出外旅游度假，但是对于家中有糖尿病患者的要尤为注意，不管是平时出门锻炼或者游玩，为保证血糖的平稳，一定要尽量带上这些物品，或许能救命！

国庆长假即将来临，不少家庭会选择出外旅游度假，但是对于家中有糖尿病患者的要尤为注意，无论是平时出门运动或游玩，为保证血糖平稳，一定要尽量带上这些物品，或许可以救命！

必备物品一：急救卡

需要长时间外出的糖尿病患者，尤其是1型糖尿病患者，容易出现低血糖的情况，因此随身携带一张急救卡非常重要，可能会救命，医生表示，国外糖尿病患者都随身备有一张，上面会写上姓名、家人电话号码、家庭地址，疾病诊断等。

最好再写上“我有低血糖，请速将我衣袋中的糖塞入我嘴里，同时请送我到附近医院”等。

必备物品二：糖果、巧克力

不管是出游还是锻炼，耗时都比较长，体能消耗比较大，糖尿病患者极有可能出现低血糖，因此，出行前以一定要准备一些巧克力或者糖果，一旦出现头晕、怕冷、手颤等状况时，应立即进食纠正。


必备物品三：饼干牛奶等食物

外出度假，糖尿病患者最需要担心的就是饮食控制，既不能放开吃也不能使自己处于饥饿状态，导致低血糖发生。

因此，医生建议，在饮食上面最好备有一些饼干、牛奶等食物，能够即使充饥。

外出就餐时不要暴饮暴食，不要因为觉得活动量增多就狂吃猛喝。注重碳水化合物、蛋白质、糖分的平衡指数。

必备物品四：白开水

现在天气炎热，很容易出汗，在加上尿糖易引发渗透性利尿，进而引起脱水，糖尿病人应及时补充水分，而白开水是最好的选择，避免喝含糖饮料的可能性。

如果忘记带白开水，则在饮料的选择上，选择茶类，如绿茶、花茶、乌龙茶、大麦茶等，最好选择不含糖的茶。此外，牛奶和豆浆也是很好的选择，但最好选择纯牛奶”或“原味豆浆”。


必备物品五：一双适合自己的鞋

外出游玩一般需要走很长的路，因此糖尿病患者应该选择软皮面、布面等透气性好的厚底、圆鞋头的鞋子。

不可以穿尖头鞋、拖鞋、高跟鞋或新鞋出行，因为这些鞋子质地坚硬，且不够舒适，容易损伤糖尿病人足部，甚至引起糖尿病足等。

除了鞋子，一双舒适的袜子也是出行必备。

由于游玩走路较多，糖尿病人应该选择质地柔软、透气吸汗的棉质袜。

不要选择过紧的袜子，以免影响足部血液循环。

必备物品六：降糖药和血糖仪

如果外出时间需要服药，就要带上所服的药物，特别是注射胰岛素的糖尿病患者，要带上胰岛素，注射器，针头和消毒用的酒精棉球等，还要带上血糖仪，必要时检测下血糖。

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