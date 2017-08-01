身上出现这几个症状，证明你血糖太高了！

核心提示：糖尿病最让人印象深刻的症状就是“三多一少”。可在众多的糖友心中，最可怕的症状却不是它，你知道是什么吗？

爸妈上了年纪，总或多或少有些慢性病、糖尿病。可是这些指标的增长我们是看不到的，再加上老人的多病体质，即使出现症状也就“忍”过去了！这时，身为子女的我们就需要负起责任来，一旦发现不对劲，应该立即送去就医。

1. 时常口渴

口渴貌似不是一件坏事。但对于本来就不喜欢喝水的人来说，持续口渴简直就是天大的折磨。

??而且，口渴还会引起一系列连环反应：口渴→尿量增多→总上厕所。

??一般来说，糖尿病越严重，多饮、多尿的症状就越明显。

2. 手足挛缩

手掌不能伸平，呈拱形；手掌皮肤可摸到索状硬结，按压有痛感；局部皮肤粗糙。这些现象都被称为“手足挛缩”。

这主要是因为手足底部小动脉形成血栓，导致腱膜营养不良甚至引起纤维瘤样增殖。它属于糖尿病全身血管病变的一种表现。





3. 排尿困难

排尿间隔时间长，排尿意识低下，久而久之就会引起排尿困难，膀胱内尿量增多，导致膀胱扩张，这些都是糖尿病的常见症状。

如果症状长时间无法缓解，还会引起尿路感染、尿液逆流，甚至是肾功能衰竭等症。

医生建议，中老年男性出现排尿困难时，除了考虑前列腺方面的原因之外，还应排除糖尿病的可能。

4. 视物模糊??

因长时间高血糖，患者还可出现视物模糊的症状，如果之后血糖还是控制得不好，还可引起永久性失明。

因此，糖尿病患者出现视物模糊时，应及时做眼部检查，并采取应对措施。





5. 皮肤奇痒

皮肤瘙痒也是糖尿病很常见的症状之一，很多患者就是因为近期频发皮肤瘙痒，就医检查时才诊断出糖尿病。

因为高血糖，使患者皮肤内葡萄糖含量升高，刺激皮肤引起瘙痒；或因皮肤长时间处于脱水状态，皮肤由于干燥而瘙痒。

专家表示，普通人出现不明原因的皮肤痛痒，应先排除糖尿病的可能。

6. 下肢??“坏疽”??

下肢供血受阻，导致患者出现四肢发冷、胀痛的症状，初起时只在行走时出现；病情加重时，坐着休息都会出现疼痛，甚至出现“坏疽”现象。如果坏疽严重，还需要截肢。

7. 蛋白尿

糖尿病肾病是最为严重的并发症之一，严重时还可发展为尿毒症，也就是说肾脏的排泄功能已经完全丧失，需要靠透析来维持生命。

在肾脏病变的早期，患者并无明显不适，之后会逐渐出现蛋白尿，糖友要特别留意这一现象。