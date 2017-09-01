糖尿病治疗的4大常见误区

核心提示：治疗糖尿病记得避开这4个误区，否则血糖容易飙升！

糖尿病的治疗除了要服用降糖药物以外，生活中的护理也非常重要。关于糖尿病的治疗，民间有各种各样的“秘方”、“偏方”，但这些方法往往都不靠谱，甚至还会引起反效果。这几种糖尿病治疗的常见误区你有没有呢？

糖尿病治疗的常见误区

1.糖尿病患者每天多喝粥？

对于普通人来说，粥是很有营养的食物，但糖尿病患者就不太适合吃粥了。这因为粥里的淀粉是完全化开了的，粥里的淀粉会更容易被吸收，而糖尿病患者的胰岛细胞功能下降，经常吃粥很容易会导致血糖飙升。因此对糖尿病患者来说，还是少吃粥比较好。

2.糖尿病患者要多吃无糖点心？

无糖点心虽然吃起来不甜，但大多成分中还是含有淀粉的，如果食用过多同样会引起血糖升高的问题。因此即使是无糖点心，糖尿病患者也要适量食用。

3.吃南瓜能防治糖尿病？

南瓜含糖量较低，是比较适合糖尿病患者日常食用的食物。但南瓜没有明显防治糖尿病的作用，想要预防和治疗糖尿病还是需要从正规途径着手。

4.喝酒能降糖？

酒精有抑制体内能量储备的动员作用，因此不吃饭只饮酒，确实能在短时间内将血糖水平降低。但这样的降血糖效果和时间都非常有限，因此不可作为治疗糖尿病的方法使用。