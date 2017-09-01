糖友低血糖更危险，预防低血糖就要这样吃

核心提示：低血糖持续时间超过6小时，则会造成脑细胞不可逆转的损伤，即使以后血糖恢复正常，也常会遗留痴呆等症状。那么，低血糖的症状有哪些？平时又该如何预防低血糖呢？

对于糖友而言，血糖对身体的伤害不仅在于血糖过高，发生低血糖时的危害更大。低血糖持续时间超过6小时，则会造成脑细胞不可逆转的损伤，即使以后血糖恢复正常，也常会遗留痴呆等症状。那么，低血糖的症状有哪些？平时又该如何预防低血糖呢？

血糖值多低才是低血糖呢？

低血糖症是一组多种病因引起的以静脉血浆葡萄糖（血糖）浓度过低的一种症状。低血糖是指成年人空腹血糖浓度低于2.8mmol/L。糖尿病患者血糖值≤3.9 mmol/L即可诊断低血糖。

低血糖的临床表现与血糖水平以及血糖的下降速度有关，可表现为交感神经兴奋，如心悸、焦虑、出汗、饥饿感等，或者中枢神经症状，如神志改变、认知障碍、抽搐和昏迷等。但老年患者发生低血糖时常可表现为行为异常或其他非典型症状，夜间低血糖常因难以发现而得不到及时处理。部分患者屡发低血糖后，可表现为无先兆症状的低血糖昏迷。

四原则预防糖友低血糖

原则一：均衡饮食

饮食应该力求均衡，最少包含50-60%的碳水化合物，包括蔬菜、糙米、酪梨、魔芋、种子、核果、谷类、瘦肉、鱼、酸乳、生乳酪。另一方面，要尽量少吃精制及加工产品，并避免吃喝糖分高的水果及果汁等。

原则二：少吃多餐

低血糖患者少吃多餐为宜，一天大约吃6～8餐。睡前吃少量的零食及点心也会有帮助。除此，要交替食物种类，不要经常只吃某种食物，因为过敏症常与低血糖症有关。

原则三：多吃高纤维饮食

高纤饮食有助于稳定血糖浓度。当血糖下降时，可将纤维与蛋白质食品合用。纤维本身也可延缓血糖下降，餐前半小时，先可服用纤维素，以稳定血糖。

原则四：荤素兼吃

很多人认为低血糖就是营养不良，应该多吃点大鱼大肉就好了，这种想法是非常片面的，在日常的饮食中，当然也有许多人有着偏食的习惯，只吃大鱼大肉或者只吃蔬菜，都会让血糖一直偏低，只有摄取了身体中所需要的营养物质才能够把血糖量提高上来，所以应该多吃一些鱼肉蔬菜等。