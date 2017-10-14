糖友有个猪队友比吃错药还可怕

有句话叫同病相怜，因为得了某种一样的病，互相了解对方的苦痛和不易，彼此之间更容易产生怜惜、共鸣、理解、信任等诸般感情。糖友间也是如此，扎手指测血糖，打胰岛素，低血糖，不能吃太饱不能吃太好，花费大，破事多……所以糖友间有很多共同话题。

国内前几年引进一个8760同伴支持项目，宗旨就是病友成为同伴，成为战友、队友，交流控糖经验，提供心理支持，共同抗糖。北京地区在北京糖协的大力推进下开展得颇红火，从三甲医院走到了社区，产生了很多同伴小组和优秀的同伴组长，教育帮扶了非常多的糖友，成为现在还在进行中的一个比较成功的项目。

但是，今天我们要说的是另一个方面。

你身边应该不乏同样患糖尿病的病友，他们也许是你的朋友、同事、邻居，甚至是你的家人，跟你的关系比医生亲得多，但是，问题来了：

来自病友的经验，就是好的？病友的建议，就是对的？病友对你的影响，比医生更大？

不要忘了，这世上有个说法叫：猪队友。

今天我们就来说点真话。

先从用药说起。

医生给你开了二甲双胍，他跟你说二甲双胍伤肝肾；开了拜唐苹，他说拜唐苹吃了肚子胀；开了格列美脲，他说吃了容易低血糖；开了DPP-4抑制剂，他说这药没听说过；开了GLP-1受体激动剂，他说得打针；建议用胰岛素吧，更不得了，用了会上瘾。

总之现在这些屡经考验的降糖药，都是靠不住的。

啥靠得住？

获了诺贝尔医学奖的，纯天然无毒无害祖传秘方的，不打针不吃药根治糖尿病的，神医推荐，三个疗程无效退款的……

还有的病友要知识有知识，要文化有文化，按说不能称人家为猪队友。比如我们公众号最近发了篇文章，病友介绍自己用药方案以及花了多少钱，里面提到用了地特胰岛素，这位病友后台留言：

用地特胰岛素？那要利拉鲁肽干什么？利拉鲁肽唯一一个2017ada指南推荐用于2型糖尿病合并心血管病的glp-1受体激动剂，唯一一个中国上市被cvot证实有对心血管受益的glp-1受体激动剂。这样一个月400多还在医保，你呢？经济效益？怎么省，你知道吗？

好吧，论胡说八道我不服别人就服你。讲真，地特胰岛素、利拉鲁肽，一个是诺和平，一个是诺和力，一个妈生的，@诺和诺德 亲妈出来评评理，是不是出个新药glp-1受体激动剂，就能把胰岛素的活儿都抢了。

说完药，再说说别的。

医生建议你得了糖尿病就得控制饮食，多运动，最好知道自己每天需要摄入多少热量，会用食物交换份法，知道食物的升糖指数。

就算你没能力没精力当个知识智慧型模范糖友，但起码的概念要有吧，要知道吃饭七分饱，吃完先别倒，少油少盐少脂肪，三天两头测血糖吧？

然而你的队友告诉你：天天这么麻烦，不能吃不能喝的，活着还有啥意思。快乐最重要，过一天算一天。反正我得了糖尿病三年了，该吃吃该喝喝，啥也没耽误。

就问你并发症缠身了，活着还有意思不，还能快乐地玩耍不？

还有些队友整天跟你宣传各种控糖小窍门：“网上有一个小偏方，一天只花五毛钱，就能把血糖管好，不用吃药” “听我的，不用老去医院，买瓶黄连素既降糖又降脂，啥都有了”“医生给你开药是为了挣你的钱，药越贵医生挣得越多。”

就问你良心会不会痛。

你要问他从哪里知道的，“朋友圈转的”，“网上说的”。

有病问百度，这本来就是一种病，得治。