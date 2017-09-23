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这个糖尿病并发症，为何“不通”却“不痛”？

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2017-09-23医学界
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核心提示：俗话说：“通则不痛，不通则痛。”但为什么有时候却不灵了？

　　“通则不痛，不通则痛。”看似有理，但也有不灵的时候。今天我们就来聊聊无痛性心梗——这个“不通”却“不痛”的糖尿病并发症。

　　糖尿病易发生心脏疾病吗？

　　在2016年5月的Circulation杂志上刊登了ARIC研究（The Atherosclerosis Risk in Communities）关于无症状心肌缺血（SMI）的相关数据，发现SMI占总心梗人数的 45%。

　　有研究表明，糖尿病患者患冠心病危险增加2-4倍，且常是多支病变，介入治疗预后差，不典型心绞痛无痛性心肌梗死（心梗）和非Q波心梗多见。糖尿病患者不稳定心绞痛及非Q波心梗死亡率增加57%。

　　是怎么发生的？

　　糖尿病心脏病与高血糖通过氧化应激引起血管病变相关。

　　糖尿病引起高血压，进而引起心脏疾病。

　　糖尿病导致脂代谢异常，引起冠心病。

　　高血糖所致的心肌病变，引起心衰。

　　所以糖尿病合并心梗之所以易出现心功能不全泵衰竭，是因为糖尿病不仅引起冠脉粥样硬化，同时并存有微血管病变，致弥漫性心肌病变，故发生心梗前多已有潜在心功能不全，加之多为多支血管病变，梗死面积大，更易泵衰而发生心源性休克。

　　另外有研究表明，糖尿病组发生严重心律失常和室颤也较非糖尿病组高，原因是糖代谢异常、三大物质代谢紊乱，且心脏自主神经多有病变，因而致心肌代谢异常，乳酸增高，钠、钾离子不平衡，使心电处于不稳定状态，易发生折返激动和诱发室颤。

　　为什么会无痛？

　　糖尿病患者多数为老年患者，本身就是高危人群，加上身体各器官系统老化，感觉会相对迟钝一些，对疼痛敏感度下降，以及糖尿病对神经的损害，均会导致心梗时的疼痛迟钝甚至没有痛觉。

　　心梗时脑供血可能不足，引起大脑缺氧，以致意识障碍、反应迟钝。

　　吸烟也会导致对疼痛的敏感性下降。

　　还与心肌梗死的部位有关：梗死部位为心脏右室、后壁时，犯罪血管往往多为右冠脉，常表现为严重缓慢的心律失常及低血压而并非剧烈的疼痛。

　　可以早发现吗？

　　窥探细节寻找真相。无痛性心梗，是无痛，但也有时也是会留下一些蛛丝马迹的，如果突然出现不明原因的心慌、乏力、气短、不能平卧、咳嗽、出汗、血压降低、面色苍白、恶心呕吐、腹胀腹泻、心律失常、脉搏细弱不规则、神志不清等征象时，应想到发生急性心肌梗塞的可能，要及时处理并急送到医院就诊，做心电图、心肌损伤标记物测定，行冠脉造影等检查，做到早确诊、早治疗，防止不良后果的发生。

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