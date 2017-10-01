39健康网首页 39问医生 名医在线 就医助手 药品通 疾病百科 资讯 诊疗 药品 减肥 整形 保健
更多
首页 > 糖尿病 > 糖尿病新媒体 > 正文
综合
问医生

用好这2招，血糖被管的“死死”的，再也不敢升！

糖尿病文章排行榜
2017-10-0139健康网
分享到微信朋友圈

“扫一扫”分享

核心提示：糖尿病是一种以高血糖为主要特征的慢性病，治疗极其繁琐，一旦患上，很可能要终身服药。数据显示，我国一半成年人处于糖尿病前期，这期间只要受到不良因素的刺激，就会真正演变成糖尿病。

糖尿病是一种以高血糖为主要特征的慢性病，治疗极其繁琐，一旦患上，很可能要终身服药。数据显示，我国一半成年人处于糖尿病前期，这期间只要受到不良因素的刺激，就会真正演变成糖尿病。

不过专家也表示，血糖升高是有预兆的。通过脚上的几个症状，可以看出血糖是否有异常。

四个信号预示糖尿病来了

一、出现溃疡

脚底有溃疡，排除伤口感染的原因，那就可能是有糖尿病了！


如果脚底溃疡长期感染无法痊愈，应该尽快去医院做检查。

二、出现瓜状趾

这种症状一般在糖尿病初期或有神经性疾病时会出现，虽然它对生活的影响不大，但也是一种糖尿病预兆，一旦发现要及时监测血糖。

三、脚趾发白

脚趾发白主要有两种情况：一是肝病人群；二是得了糖尿病。

可以结合其他的身体症状综合判断，但最直接的判断方法还是去医院，毕竟这两种情况都不是小问题。

四、间歇性跛行

糖尿病患者的血管因不能很好的供血，所以长时间行走会感觉到疼痛，一般休息后就可恢复，这种情况临床上称为间歇性跛行。


如果血管进一步堵塞，就会恶化成“休息痛”，即使没有走路，脚也会痛得不行，甚至彻夜难眠。

预防糖尿病，两点很关键

专家提醒说，糖尿病前期并不严重，也不需要治疗，但如果不加以纠正，一不小心就会真正变成糖尿病。

所以建议大家保持健康的生活方式，定时监测血糖，这样不仅能预防、延缓糖尿病的发生，甚至还能逆转糖尿病前期人群。

第一，合理饮食

每天的总热量摄入不要太高，尽量选择低脂肪、低蛋白、低热量和高纤维食物；


规律作息，减少熬夜，避免暴饮暴食。

第二，合理运动

持续地进行有氧运动能有效预防糖尿病。

每天至少30分钟以上，微微出汗即可。

专家还提醒说，很多糖尿病患者检测空腹血糖时正常就掉以轻心，以为自己很健康，其实餐后血糖的监测也很重要。

我们国家是以饭、面、粉、粥等淀粉类食物为主食，所以餐后血糖升高较快，而餐后血糖高也是糖尿病的征兆之一。

综合
分享到微信朋友圈

“扫一扫”分享

保存在桌面 放入收藏夹

相关资讯

糖尿病

我来评论

已有0人评论  查看评论

在线咨询

（向医生免费提问）
答你所问，名医在线近距离。

相关问题

疾病热讯

仁心 新疆界 名医在线

肝癌的早期症状肝癌的早期症状
5症状是不孕征兆5症状是不孕征兆
关注39健康网官方微信 进入39疾病大全
诊疗
肿瘤
妇科
糖尿病
骨科
皮肤

热点关注

精彩推荐 网友都爱看 猜你喜欢
  • 肿瘤的真相与误区
  • 谈骨论筋
  • 仁心
  • 健康新知
  • 健康有益事
  • 减肥达人秀
疾病热文排行 一周健康热点 资讯 专题 访谈 问答 咽炎是怎样引起的？咽炎有什么症状？ 咽炎是怎样引起的？咽炎有什么症状？

咽炎是什么原因引起的？咽炎有什么症状表现？…… [详细]

 针灸有奇效？专家告诉你“奇”在哪 针灸有奇效？专家告诉你“奇”在哪

在我国的中医院校经常能看到一批批外国医生围着中国医生学…… [详细]

 宝宝哭不停？查查5原因 宝宝哭不停？查查5原因

宝宝哭的原因有哪些？有些刚出生几个月的宝宝莫名地哭泣，…… [详细]

 性生活前戏如何做？ 性生活前戏如何做？

做爱是一个快乐的过程，是两个亲密无间的伴侣情感的交流。…… [详细]

 热点 百科 养生 疾病 推荐 热门问答
39健康网资讯频道
扫一扫关注39健康网微信

健康资讯

健康新知 疾病要闻 健康ICU 新疆界 医药名人堂 行业峰会 健康有益事 图说健康

诊疗

名医在线 问医生 疾病百科 就医助手 名医专栏 各地医讯 医者仁心 患者招募

药品

药品通 购药指南 五彩药箱 药师专栏 药交会 药企动态 保健品 用药咨询

疾病大全

男科 儿科 肿瘤 肝病 泌尿 口腔 性病 内分泌

妇科 骨科 皮肤 肾病 急救 心血管 糖尿病 耳鼻喉

产科 眼科 肛肠 胃病 消化 过敏 不孕不育 更多科室

大健康导航

男性 女性 育儿 老人 心理 评测 调查 自测

保健 整形 饮食 博客 视频 论坛 专题 公益

减肥 美容 中医 健身 体检 增肥 日历 百科

健康问答 名医专栏 手术库 检查库 食品库 疾病知识 健康总评榜 手机健康网

声明：39健康网登载此文出于传递更多信息之目的，并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考，具体治疗及选购请咨询医生或相关专业人士。

39健康网 - 中国优质医疗保健信息与在线健康服务平台　Copyright © 2000-2017　未经授权请勿转载 | 网站简介 | 人才招聘 | 联系我们 | 问题反馈