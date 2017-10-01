用好这2招，血糖被管的“死死”的，再也不敢升！

核心提示：糖尿病是一种以高血糖为主要特征的慢性病，治疗极其繁琐，一旦患上，很可能要终身服药。数据显示，我国一半成年人处于糖尿病前期，这期间只要受到不良因素的刺激，就会真正演变成糖尿病。

糖尿病是一种以高血糖为主要特征的慢性病，治疗极其繁琐，一旦患上，很可能要终身服药。数据显示，我国一半成年人处于糖尿病前期，这期间只要受到不良因素的刺激，就会真正演变成糖尿病。

不过专家也表示，血糖升高是有预兆的。通过脚上的几个症状，可以看出血糖是否有异常。

四个信号预示糖尿病来了

一、出现溃疡

脚底有溃疡，排除伤口感染的原因，那就可能是有糖尿病了！





如果脚底溃疡长期感染无法痊愈，应该尽快去医院做检查。

二、出现瓜状趾



这种症状一般在糖尿病初期或有神经性疾病时会出现，虽然它对生活的影响不大，但也是一种糖尿病预兆，一旦发现要及时监测血糖。

三、脚趾发白



脚趾发白主要有两种情况：一是肝病人群；二是得了糖尿病。

可以结合其他的身体症状综合判断，但最直接的判断方法还是去医院，毕竟这两种情况都不是小问题。

四、间歇性跛行

糖尿病患者的血管因不能很好的供血，所以长时间行走会感觉到疼痛，一般休息后就可恢复，这种情况临床上称为间歇性跛行。





如果血管进一步堵塞，就会恶化成“休息痛”，即使没有走路，脚也会痛得不行，甚至彻夜难眠。

预防糖尿病，两点很关键

专家提醒说，糖尿病前期并不严重，也不需要治疗，但如果不加以纠正，一不小心就会真正变成糖尿病。

所以建议大家保持健康的生活方式，定时监测血糖，这样不仅能预防、延缓糖尿病的发生，甚至还能逆转糖尿病前期人群。

第一，合理饮食

每天的总热量摄入不要太高，尽量选择低脂肪、低蛋白、低热量和高纤维食物；





规律作息，减少熬夜，避免暴饮暴食。

第二，合理运动

持续地进行有氧运动能有效预防糖尿病。

每天至少30分钟以上，微微出汗即可。

专家还提醒说，很多糖尿病患者检测空腹血糖时正常就掉以轻心，以为自己很健康，其实餐后血糖的监测也很重要。

我们国家是以饭、面、粉、粥等淀粉类食物为主食，所以餐后血糖升高较快，而餐后血糖高也是糖尿病的征兆之一。