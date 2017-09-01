14个问题，对了3个以上，说明你未来会得糖尿病！

核心提示：疾控中心2013年的数据指出，我国糖尿病患者已经突破1个亿，更可怕的是，成年人中有一半处于糖尿病前期，而大部分人并不知道。

疾控中心2013年的数据指出，我国糖尿病患者已经突破1个亿，更可怕的是，成年人中有一半处于糖尿病前期，而大部分人并不知道。 很多人对于糖尿病的认知还停留在“三多一少”阶段，专家表示，糖尿病属于慢性病，在发病初期，症状并不明显，也不会出现典型的三多一少症状，当出现这些症状时，往往血糖已经很高了。 所以，提前知晓并控制血糖是非常有必要的。 你会得糖尿病吗？ 以下14题可测试你是否会得糖尿病：

1.直系亲属（爸妈、兄弟姐妹）中有糖尿病患者；

2.有脂肪肝和高血脂等问题；

3.腰上有很多赘肉；

4.一饿就低血糖；



5.不爱运动，上个楼都觉得累；

6.有过多次减肥后又反弹的经历；

7.主食只爱白米饭，从不吃杂粮；

8.吃主食比吃蔬菜多；

9.喜欢吃油汤拌饭；

10.即使吃饱也要把饭菜清空；

11.喜欢甜饮料、甜食、西点；

12.有过妊娠糖尿病或巨大儿生产史；

13.长期睡觉时间不足6小时，经常上夜班；

??14.空腹血糖超过 5.6 mmol/L或葡萄糖耐量测试 2 小时后血糖超过 7.8 mmol/；??

以上14个问题，每一个都跟糖尿病有关，回答“是”的越多，患糖尿病风险越大。





预防糖尿病四大要点

糖尿病知识——多懂点儿

专家指出，并不是所有糖尿病都会有三多一少症状，这是很多人对糖尿病认识的一个典型误区。

事实上，九成的糖尿病患者在早期只出现疲劳、乏力、视物模糊等非典型症状，而当出现“三多一少”症状时，病情多半已经比较严重了。

所以，建议普通人每年至少检测一次血糖。

??饮食预防——少吃点儿??

对于糖尿病患者而言有几大难言之隐：饭不能吃饱、水果不能吃多、甜品不能碰。

那如何你还不是糖尿病，那是不是就可以任意吃呢？并不是！





为了远离糖尿病，我们也需要在饮食上多加注意：

甜品要少吃：含糖量较大的甜饼干、果汁、水果罐头、蜜饯、冰淇淋等要少吃；

高胆固醇、高脂肪食物要少吃：如动物心、肝、脑、肺、腰，黄油、肥肉、蛋黄等，这些食物易使血脂升高，使你发胖，所以吃的时候要控制好量；

限酒：酒精能使血糖发生波动，糖友一般是不建议喝酒的，尤其不能空腹。但如果是普通人，喝酒也要注意，毕竟它既伤肝又伤胃，喝多了还会出现酒精中毒。

体力活动——勤快点儿

要经常保持一定的运动量，这样就能维持一定的体重。

我们都知道，肥胖是糖尿病的危险因素，不超重，得糖尿病的机会就越少。

心理活动——放松点儿

科学证实，当人们处于焦虑、紧张、恐惧等不良情绪时，交感神经兴奋，会抑制胰岛素分泌，从而引起血糖上升。

所以不管你有没有得糖尿病，保持乐观的心态，既能让自己活得自在，还能减少患病风险，一举多得。