打胰岛素痛怎么办？做好这一步，不再疼痛！

核心提示：现阶段糖尿病患者逐渐增多，糖尿病患者控制血糖可以通过药物治疗、饮食治疗、运动治疗等方式改善血糖的变化，口服降糖药以及注射胰岛素都是药物治疗的方式，那么在服用胰岛素的时候有哪些注意事项呢？中华医学会糖尿病学分会给出了三位一体的观点。

现阶段糖尿病患者逐渐增多，糖尿病患者控制血糖可以通过药物治疗、饮食治疗、运动治疗等方式改善血糖的变化，口服降糖药以及注射胰岛素都是药物治疗的方式，那么在服用胰岛素的时候有哪些注意事项呢？中华医学会糖尿病学分会给出了三位一体的观点。

1.注射技术方面

注射胰岛素的适宜部位包括：腹部、臀部、大腿外侧以及手臂外侧的四分之一处。

为什么注射部位会存在如此大的差异，主要是因为胰岛素的起效时间存在很大的差异性，起效时间不同，注射部位也不同，如：夜晚会选择在大腿或者臀部注射防止夜间发生低血糖的现象。而且要注意注射部位要经常改变。

2.注射药物方面

胰岛素分为短效胰岛素、中效胰岛素、长效胰岛素和预混胰岛素四种类型。四种药物之间存在差别，患者应该根据医生的诊断选择最适合自己的胰岛素，这样才不会造成用药无效的结果。





3.注射装置方面

患者在注射过程中应该遵循一针一换的原则，多次反复的使用可能会出现针头滞留在体内的情况。

千万不要感觉到浪费，否则会对自身的健康情况造成一定的影响。

并且注射用过的针头不要随意乱扔，不然会对环境造成污染。

有些患者会使用较长的针头注射，这时要注意必须把皮肤捏起并且以45度角注入皮肤当中，同时针头应在皮肤内保留10秒钟左右，然后先拔出针头再松开皮肤，这才是最正确的注射方式。





4.胰岛素的贮存方面

由于胰岛素是一种蛋白质激素类物质，温度过高或过低都会使蛋白质变性，所以要避免阳光的暴晒以及冰冻温度过低。

如果是在室温下保存，应该放在阴凉干燥处保存。这些才是胰岛素的正确保存方式。

5.其他

在注射时胰岛素的温度不能太低，尤其是刚在冰箱里拿出来的不能直接注射，应该在室温下搁置一会，否则会引起注射时的疼痛。

另外，进针时要快，慢慢的刺入也会引起疼痛。

糖尿病患者一定要仔细阅读胰岛素使用时的注意事项，听从医生的安排，切记不可恣意妄为，否则不仅让自己受苦，还会使胰岛素失效。