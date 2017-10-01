饮食注意7点，血糖就会“乖乖”听话！照做的血糖都降了

核心提示：糖尿病是现如今比较常见的一种疾病，有人可能会有一个疑问，是不是糖吃太多了就导致患有糖尿病呢？

糖尿病是现如今比较常见的一种疾病，有人可能会有一个疑问，是不是糖吃太多了就导致患有糖尿病呢？

想要解决这一疑问就得先知道糖尿病的定义，它是由于胰岛素分泌不足，以及胰高血糖素分泌过多所引起的一种内分泌代谢性疾病。正是因为体内胰岛素不足，导致机体不能对糖进行合理正常的吸收与利用，导致糖分储存在体内，因此血糖就升高了，而与糖的摄入并无直接关系，所以说患糖尿病不是因为吃糖引起的，那么糖尿病患者能吃糖吗？

得了糖尿病，能吃糖吗？













人体所需的三大营养物质有糖分，蛋白质，脂肪，糖分是机体主要的供能物质，因此不管有没有无糖尿病都需要摄入糖分。

但是因为糖尿病常表现是胰岛素分泌不足，如果摄入过多的糖分，会加重病情。因此平时要控制糖的摄入，对于一些能快速升高血糖的糖类如白糖、红糖、冰糖、葡萄糖、麦芽糖、蜂蜜、巧克力、奶糖、水果糖、蜜饯、水果罐头、汽水、果汁、甜饮料、果酱、冰淇淋、甜饼干、蛋糕等要绝经避免。

但一些多糖则是可以适当吃些的，如淀粉。淀粉属于多糖，想要被人体摄入消化吸收需要先被人体的淀粉酶消化分解成葡萄糖再进入血液，所以说吃淀粉类食物，血糖不会急剧升高，因此糖尿病患者可以吃，但是也应该在控制血糖的基础上适量食用。

另外，水果中虽然也含糖，但糖友也不需要完全避免。因为水果中的糖分有很大一部分是多糖，人体吸收得比较慢，比如膳食纤维、果胶。

糖友饮食有7个注意事项





除了不吃糖之外，糖友饮食还有几点需要注意的：

1.糖尿病饮食需要食用一些少油少盐的清淡食物，做法可以采用蒸、凉拌、涮、煮、炖、卤等。

2.少吃油炸、油煎和油酥的食品，以及猪皮、鸡皮、坚果类(如：花生、瓜子、腰果、松子、核桃等)等含油脂高的食品。

3.糖尿病患者的主食一般以米饭和面食为主，但是粗杂粮中的无机盐、维生素含量高，膳食纤维多，因为膳食纤维可以促进血糖降低，所以糖尿病患者或者高血糖患者可以选择，如燕麦、麦片、玉米面等。





4.炒菜时最好用植物油，大豆油、花生油、葵花油、橄榄油，这些油中不饱和脂肪酸高，而猪油、牛油这些动物油中，饱和脂肪酸高，对身体不好，尽量少食用。

5.含淀粉质高的食品，如：蕃薯、马铃薯、芋头、玉米、菱角、红豆、绿豆，可以吃，但要注意食用量。

6.含碳水化合物较多的土豆、山药、芋艿、藕、蒜苗、胡萝卜等少用或食用后减少相应的主食量。

7.蔬菜富含膳食纤维，有充足的水分，热量低、而且具有饱腹作用，糖尿病患者在控制热量期间，在劳力后可能会有饥饿感，因此在这种时候，可以食用一些含糖量较少的蔬菜，如果想要蔬菜比较有味道，可以先用水煮，然后加一些佐料拌着吃。