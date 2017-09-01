餐后血糖高，是吃出来的？饮食遵守四大原则，不怕血糖升！

核心提示：如今，糖尿病的发病率逐年增加，并且有年轻化的趋势。因此，在患病之前，学会控制餐后血糖尤为重要。那么，餐后血糖高要如何控制呢？

如今，糖尿病的发病率逐年增加，并且有年轻化的趋势。因此，在患病之前，学会控制餐后血糖尤为重要。那么，餐后血糖高要如何控制呢？

控制甜食摄入量——少吃或不吃

血糖是食物中的糖和淀粉（即碳水化合物）带来的。食物所含的碳水化合物总量越大，就越容易使血糖升高。因此，控制血糖最重要的就是控制摄入甜食和含淀粉多的食物。

很多人都有吃甜食的嗜好，但是，甜食的含糖量十分高，即使摄入的量不多，对血糖的影响也很大。对于糖尿病患者，一定要戒掉吃甜食的习惯。对于普通人来说，平时也要控制甜食的摄入，防止患上糖尿病。

一般来说，主食都是高淀粉类食物。比如米饭、馒头、面条之类食物，淀粉含量都很高，平时要控制好摄入量。此外，马铃薯、山药、芋头、玉米、豌豆等都是含有淀粉的食物，因此，若已摄入此类食物，要相应减少主食的量，以免摄入过多的碳水化合物。

学会选择合适的主食——蔬菜、杂粮加一点





学会选择合适的主食，虽然主食都含有较高的淀粉，但是不同的淀粉类食物，消化吸收的速度也存在着差异。比方，大米淀粉消化较快，而绿豆淀粉消化速度就比较慢。因此在选择主食时，尽量选择升高血糖较慢的食物，同时要保证主食的种类够丰富，尽量减少以精白米和精白面粉这两种为材料的主食。

在控制主食量的同时，为了保证摄入足够的热量，可以用杂粮、蔬菜等来替代一半的主食。

学会选择烹调方法——粗比细好





一般来说，食物加工得越精细、打得越碎、烹煮得越软烂的食物，消化就越快，餐后的血糖升高速度越快。

比如，馒头、面包升高餐后血糖的速度比白糖更快。那些不需要经过精细烹调的食物，反而有利于维持餐后血糖水平的安稳。

然而，很多患有糖尿病的患者都喜欢吃加工精细的食物，而对如燕麦等粗粮难以下咽。这使得餐后血糖难以得到控制。

适当进行体育运动

大家都知道，平时多运动对身体健康有很大的帮助。对于糖尿病患者来说，要控制好餐后血糖，运动是必不可少的。适当的运动可以很好地帮助降低血糖，特别是就餐后进行适当的运动，不仅可以降低血糖，还可以增强身体对血糖的调控能力。