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手麻、发抖也是疾病征兆！6个信号提示你正向糖尿病靠拢

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2017-09-2339健康网
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核心提示：众所周知，糖尿病已经成为当代人群的典型慢性病之一，而一旦患上了糖尿病，其所带来的后遗症将会给患者带来健康和生活带来不便。由此，我们应该提前注意，提前预防，以下就是糖尿病前期的六个典型症状。　　

众所周知，糖尿病已经成为当代人群的典型慢性病之一，而一旦患上了糖尿病，其所带来的后遗症将会给患者带来健康和生活带来不便。由此，我们应该提前注意，提前预防，以下就是糖尿病前期的六个典型症状。

一、眼睛易疲劳、视力下降快

眼睛容易疲劳，视力下降速度快。当感到眼睛看不清东西，容易疲劳，站起来时眼前发黑发蒙，视界变窄，眼睛突然变成了老花眼或从远视变为近视等现象时，要立即去医院进行眼科检查。

如果稍不注意，上述症状将会进一步引起相应的视力障碍、视网膜出血、白内障、视力调节障碍等疾病。这就是糖尿病的后遗症之一。

二、饥饿和多食

当发现平常不喜欢吃甜食的人开始没有选择地吃很多甜食时，或者时常感到饥饿并且食欲增大，但吃完后依旧饥饿如故时，这就要引起警惕。

因为糖尿病患者体内的糖分会通过尿液向外排出，排出过多时，身体就吸收不到足够的热量。

这就是为什么糖尿病患者会饥饿多食的原因。所以当有上述症状时，这就需要去医院检查了。


三、手脚麻痹、发抖

糖尿病人会有顽固性手脚麻痹、手脚发抖、手指活动不灵及阵痛感、剧烈的神经炎性脚痛，下肢麻痹、腰疼，不想走路，夜间睡梦中小腿抽筋、眼运动神经麻痹，视力遭受影响等症状，一经发现就要去医院检查，不得拖延。一旦拖延，可能会发展成更严重的后遗症，比如中风等。

四、疲劳、血压高、尿液发白

如果感觉身体疲倦无力，即使没有剧烈运动，身体也常常没有原由地感到疲劳，感到双腿无力，膝盖酸软，尤其在上下楼梯时或者当发现血压升高，尿液变白，或闻到有甜酸气味时，就该及早去医院检查了。

糖尿病患者在前期很难感觉到症状，但是当有感觉时，病情就已经发展到十分严重的地步了。因此，最重要的预防措施就是定期去医院进行健康检查，越早发现疾病，就越容易加以控制血糖值。


五、口渴、多尿

多饮多尿是糖尿病前期患者的典型症状。当发现不爱喝水的人突然开始大量摄入水源或饮水量大量增多时，并且排尿的频率和尿量也开始增多时，大家就应该开始注意。

因为是发现糖尿病最便捷的途径。尤其在睡梦中因极度口渴而醒来喝水的患者，可能说明患者此时的病情已经开始恶化。

正常人每日的排尿量是1--1.5公升，但由于糖尿病患者因小便频率次数增加，每天的排尿量也会增加，往往会达到2--4公升，有些患者甚至更多。当有这些症状时，就要马上去医院治疗。

六、体重下降

随着社会发展，人们的饮食越来越好，中年人的身体日渐肥胖。然而当发现体重在没有原因的情况下迅速下降时，就应该去医院检查是否患了糖尿病。

以上就是关于糖尿病前期的6个典型症状。当有上述症状时，应提高警惕并去医院就诊。糖尿病患者及其家属也应时刻注意血糖值，注意饮食。

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