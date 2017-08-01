预防糖尿病有5个有效方法，做到很简单！就看你是否愿意

核心提示：据了解，我国成人糖尿病患者已接近1个亿，很多人都知道糖尿病很可怕，但具体该如何预防，如何治疗，很多人一知半解。那么，到底如何预防糖尿病呢？下面小编给大家总结出7个方法。

据了解，我国成人糖尿病患者已接近1个亿，很多人都知道糖尿病很可怕，但具体该如何预防，如何治疗，很多人一知半解。那么，到底如何预防糖尿病呢？下面小编给大家总结出5个方法。

5招可预防糖尿病很有效

第1招：每周运动4小时

芬兰的一份调查发现，运动能激发胰岛细胞的活性。

相比不运动的人，每天运动35分钟或每周进行4小时运动的人，其患糖尿病的风险下降80%。

第2招：少吃快餐

明尼苏达州立大学的科学家用了15年时间，访问了3000位年轻人，发现他们中每周吃两次快餐以上的人，体重增长得更快。而过度肥胖是糖尿病的主要诱因之一。

第3招：多吃粗粮

粗粮中含有的丰富的膳食纤维，能降低餐后血糖升高的幅度。而且，粗粮中的膳食纤维还能促进肠胃蠕动，改善便秘，使体内的有毒物质更快排出，所以平时可以多吃。





第4招：减轻压力

在高压状态下，身体会启动自我保护机制，以致出现胃口大开、呼吸加快、心跳加速、血糖升高等现象，所以平时要学会调节心情，释放压力。

第5招：睡够觉

据美国得克萨斯州立大学糖尿病中心的莱恩·马拉夫博士介绍，糖尿病和睡眠问题是可以相互影响的，糖尿病可能会引起睡眠障碍，而长期睡眠障碍也会引发糖尿病。

谨防糖尿病三大误区

误区一、糖尿病一定会有“三多一少”

很多人刚被诊断出糖尿病时，很是诧异，一直觉得是误诊，因为自己并没有出现“三多一少”症状。实际上，“三多一少”只是糖尿病的典型症状，但并不是必要症状。

临床上，几乎有九成的糖尿病患者缺少这些症状，而只是表现出乏力、疲劳、伤口久治不愈、视物模糊等不明显症状。





专家表示，慢性病的一个共同特征就是初期症状不明显，待到出现症状时病情已相当严重，糖尿病就是这样。因此，无论你年轻多大，每年都要去医院测一次血糖，这样才能及时发现血糖异常。

??误区二、得糖尿病是因为糖吃多了??

2型糖尿病的致病机理很复杂，并不单单只是糖分摄入过多所致，它是由生活方式、环境、遗传多方面因素作用的结果。

误区三、糖尿病不能吃水果

某些水果中也含有一些可降血糖的成分，而且水果中大多数是果糖，果糖不需要胰岛素的参与，因此糖友适当吃水果并不会对血糖有明显影响。

但是，糖友吃水果不可过多，每天不超过250克，还要避开含糖量较高的水果。此外，吃水果的时间也要把握好，最好在两餐前吃，这样对血糖的影响才最小。