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资深糖友“国医大师”吕仁和：一碗粥，控糖减重一步到位！

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2017-08-2139健康网
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核心提示：83岁的吕仁和是我国第三批“国医大师”。在此之前，他还是中央保健会诊专家，也是北京中医药大学的教授和博士生导师，同时他还是国家中医重点学科中医内科内分泌学科的学术带头人。可是，这样一位国医大师，却也患有糖尿病。

83岁的吕仁和是我国第三批“国医大师”。在此之前，他还是中央保健会诊专家，也是北京中医药大学的教授和博士生导师，同时他还是国家中医重点学科中医内科内分泌学科的学术带头人。可是，这样一位国医大师，却也患有糖尿病。

不过，他说自己的病情控制得很好，被问到是靠什么控制血糖的，他讲出了自己的两个秘方：

控糖秘方1——唱儿歌

据吕仁和教授透露，青蛙浮水》就是他的抗病法宝之一，仔细算来，他已经唱了70多年了。

因为他取得了良好的效果，所以他常把这首歌推荐给自己的患者。

之所以唱歌有助于控血糖，他认为这跟患者的心情有关。

糖尿病的病程很长，每天服药、测血糖等事项让患者情绪低下、容易抑郁，而唱歌能让人开心起来，能树立他们战胜疾病的信心。即便没有患病，也可以不时地唱唱儿歌，能让自己快速从不良情绪中抽身出来。

对于常年情绪低落、抑郁的患者，他就让他们唱儿歌来宣泄情绪，其中青蛙浮水》就是他最熟悉的，也是最常唱的歌，歌词轻松，里面还有数字，经常吟唱，还能锻炼大脑，预防老年痴呆。

糖尿病与抑郁症关系密切

一项全球研究数据显示，我国2型糖尿病患者发生抑郁症的概率为10.8%。抑郁症和糖尿病同时存在的可能性，比只患一种疾病的几率高出2倍。


而歌唱可通过引起多种激素和神经递质的变化，以达到调节情绪的作用。

有研究还发现，人唱歌后，催产素和内啡呔都有明显提高，其中内啡呔是一种内源性的神经肽，它不仅有止痛作用，还能使人产生欣快感。

控糖秘方2———碗粥

吕仁和教授提到他的第二个控糖秘方就是一碗粥。他推荐糖尿病患者尝试饮食疗法，把主食量控制在150-250克/天。

刚开始时可以选择低热量、高容积量的食物（粗粮），能很好的增加饱腹感，还不升糖。

此外，他重点推荐了一款药膳粥——茶叶菊花粥。


具体做法是：取荷叶30克、菊花10克加水熬成汁，去渣后再在汁液中倒入100克粳米，熬煮成粥即可。

药膳解析：

药理研究表明，茶叶具有调血脂、抑制脂肪肝、保护心血管、减肥、降糖、抗衰老、抗氧化、保肝、抑菌等作用；

而清代药学专著《本草正义》中就对菊花有过如下记载“凡花皆主宣扬疏泄，独菊花摄纳下降，能平肝火。”中医认为，肝脉上行贯肺，肝火上行可损耗肺阴，从而引起多饮和口渴症状。因此，从中医角度来说，菊花能平肝火，对于糖尿病的症状也是有一定的缓解效果的。

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