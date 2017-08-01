不想血糖“失控”，这6点很关键！每个糖友都要知道

核心提示：当糖友血糖出现波动时，首先先问自己6个问题。

高血糖怎么办？吃药、注射胰岛素血糖就能降？你想得太天真了，如果仅靠几颗药就能稳定血糖，又怎么会有那么多并发症患者。

所以，当糖友血糖出现波动时，首先先问自己6个问题。

问题一：控制饮食了吗？

饮食治疗是糖尿病治疗中不可缺少的一环，无论是1型还是2型糖尿病，无论你病情轻或重，都需要控制饮食。

控制好饮食不仅能降低血糖、减轻胰岛负担、控制体重，还能减少降糖药用量；对于一些血糖只是轻微升高的糖友，通过饮食即可使血糖恢复正常；相反，即使血糖只是轻微升高如不控制饮食，坚持用药也不一定能使血糖降下来。

内分泌专家表示，糖友控制血糖主要在于两个字：量和质。量指的是每天的总能量，质即每天的营养成分占比。控制饮食并不是一味地节食，而是既要满足身体营养需求，又不会使血糖和体重上升。

问题二：你坚持运动了吗？

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俗话说：生命在于运动！运动除了能防病养生，还能降低血糖。

运动是一个消耗能量的过程，通过规律的有氧运动可以加速肌糖原的分解，以及增强身体组织对葡萄糖的利用，以及达到降低血糖的目的。





此外，运动还能改善胰岛素抵抗，提高降糖药的效果。

另一方面，运动也是解压、缓解紧张情绪的好方法，稳定的情绪也能减少血糖波动。

当然，糖友运动也是有许多要求的：不可太过剧烈，一周至少五次，一次至少30分钟以上。

问题三：最近有不良情绪吗？

不良情绪对血糖的影响很大，无论是兴奋还是悲伤都不可过度，因为剧烈的情绪变化会引起交感神经兴奋，加速升糖激素的分泌，致使血糖升高。

因此，糖友要学会调整自己的情绪。

问题四：存在应激状况吗？

应激状况是指感冒发热、外伤、手术、石感染、心梗或脑卒中、月经期、妊娠期等，这些都会增加升糖激素的分泌，导致血糖升高。





问题五：选对药了吗？



降糖药很多，每次糖友走到药店，看到琳琅满目的降糖药，都会在想，我该用哪种好？

因为糖尿病的情况不同，所以降糖药也要因人而异。一般医生会根据糖友的血糖、胰岛功能情况，再结合胖瘦、有无并发症等特点，为糖友选择适合的降糖药，这样才能起到最佳的控糖效果。

所以糖友切不可用别人的药，也不要效仿别人。

问题六：用药方法对吗？

很多人都不喜欢看说明书，但如果你是在吃降糖药，一定要记得看。因为不同的药物，服用方法是不同的，比如磺脲类降糖药需要在餐前30分钟服用；拜唐苹需要跟第一口饭同服。