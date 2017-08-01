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有人一天测4次，有人1次，不同时间的血糖监测有什么用？

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2017-08-1839健康网
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核心提示：刚查出糖尿病时，医生会让你一天测4次血糖，手指都快扎成蜂窝了！可再看看人家，一天只要测一次血糖，有些甚至一周测个两三次就行！到底测血糖的时间是怎么安排的？不同时间测的血糖到底有何意义？

刚查出糖尿病时，医生会让你一天测4次血糖，手指都快扎成蜂窝了！可再看看人家，一天只要测一次血糖，有些甚至一周测个两三次就行！到底测血糖的时间是怎么安排的？不同时间测的血糖到底有何意义？

①空腹血糖（正常值3.89～6.1mmol/l）

空腹血糖指的是隔夜禁食8-12小时之后测的血糖，一般医生会要求你早上8点前测，午餐和晚餐前虽然也是空腹，但不属于临床上所讲的空腹血糖。

意义：

1.通过空腹血糖的值可以反映晚上的药物是否能控制血糖到凌晨；

2.空腹血糖受干扰因素少，可以作为糖尿病的一个重要诊断指标；

3.可以看出在无糖负荷刺激下，患者的基础胰岛素分泌水平；

4.了解患者在没有饮食负荷状态下的基础血糖水平。

②餐后2小时血糖（正常值≤7.8mmol/l）

餐后2小时的血糖是指从吃第一口饭算起到2个小时的血糖水平。


意义：

1.反映患者胰岛素β细胞的储备功能；

2.饮食控制和药物治疗的效果；

3.很多的早期糖尿病是因为胰岛素分泌功能受损才表现出高血糖，而他们空腹血糖大多正常。因此，餐后2小时血糖可作为2型糖尿病的早期诊断。

睡前血糖

意义：

1.反映胰岛β细胞对晚餐后出现的血糖升高的控制能力；

2.测睡前血糖主要是为了指导夜晚的用药剂量和夜间加餐，避免夜间出现低血糖。

凌晨3点血糖

凌晨3点的血糖值标准有两种情况区分：一种是晚餐后至凌晨3点中间间隔8小时没有进食，可视为餐前空腹，血糖值不低于3.9-7.0mmol/l；如果晚餐后进食，那么3点的血糖值为3.9-11.0mmol/l。


意义：

监测凌晨3点的血糖值是为了了解空腹高血糖的原因，看到底是苏木杰反应还是黎明现象。如果是黎明现象，需要增加睡前药量；如果是苏木杰反应，则需要减少睡前药量。

⑤糖化血红蛋白（4%--6%）

意义：

糖化血红蛋白可以反映过去3个月患者的血糖整体情况。

总结：刚开始查出糖尿病时，测血糖的次数比较多，这样才能准确了解血糖升高的具体原因，调整用药剂量；之后待病情稳定后，就可以将测血糖的次数减少。

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