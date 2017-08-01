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血糖仪不准确？可能是你根本不会测！

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2017-08-2039健康网
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核心提示：对于糖尿病患者来说，血糖监测是每天必须要做的“工作”之一，如果血糖监测不好，很有可能会延误病情，错过最佳的治疗时间。

对于糖尿病患者来说，血糖监测是每天必须要做的“工作”之一，如果血糖监测不好，很有可能会延误病情，错过最佳的治疗时间，所以血糖监测不仅要坚持，还要精准！

那么问题来了，你真的会测血糖吗？

很多糖尿病的患者一定回答说：“测血糖很简单，当然会。”

但其实测血糖并没有我们想象中那样简单，其中有很多地方都容易被忽略，导致血糖结果出现偏差。下面小九来和大家说说我们平时监测血糖的要领和需要注意的地方！

监测时间、频率要清楚

时间：血糖监测的时间点需要根据不同患者的病情来决定的。一般来说最常见的有这三个时间点餐前、餐后（一般为餐后2小时）、睡前及夜间（一般为凌晨2-3点）。


频率：很多患者对血糖监测的频率不是很清楚，也有很多人凭借自己的判断来控制血糖监测频率。觉得血糖相对高的时候就多测试几次，血糖相对低的时候就少测试几次，这是非常不正确的。一般来说血糖的监测频率应该根据患者病情的实际情况决定。非胰岛素治疗、生活方式治疗者以及胰岛素治疗患者都分别有不同的监测频率。一般来说非胰岛素治疗的患者每周检测3次。生活方式治疗者，建议每2周检测5-7个时间点血糖谱，以指导营养和运动方案。如果血糖持续不达标，应尽早开始药物治疗。胰岛素治疗患者，每天至少需要进行2次血糖监测，可根据不同的治疗制定个体化检测方案。

操作要规范

测试前，准备采血工具、血糖仪和血糖试纸。

测试中，消毒的酒精棉球或棉片不能来回消毒手指部位，这样会造成细菌污染，且消毒完毕后，需要待干后再进行采血。此外，建议一次性吸取足够量的血样，采血后的第一滴血去掉。

测试后，记录血糖测试结果。如果结果可疑，建议重新测试一次。最后去下测试用的血糖试纸，与针头一起丢弃在固定的容器中。


测试结果要准确

大家都知道，电子仪器用久了就容易出现问题，所以血糖仪也是要定期更换的，同时，购买了新的仪器、试纸或者换电池的时候，一定要记得调节随机所带的模拟液或质控，矫正仪器检测功能。

同时，如果监测结果与平时的结果相比较，出现较大偏差，或怀疑血糖仪不准确时，应及时向医护人员或血糖仪厂商咨询联系，进行仪器校准。

血糖日志要重视

血糖日志应该包括血糖、饮食、运动等多方面信息，能反应患者在一段时间内的血糖控制趋势及药物、饮食和运动对血糖控制的影响。帮助医护人员就生活方式和用药方法等给患者提出个体化建议。

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