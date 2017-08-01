我国透析病人中，糖尿病占了两成！高血糖是如何伤肾的？

糖尿病是一种内分泌代谢疾病，它出现首先表现为血糖升高，进而出现各种并发症，肾病就是最为可怕的一种。如果肾病不积极治疗，就会演变为严重的肾衰竭，最后患者只能以透析来续命。

我国透析病人中，糖尿病占比20%—30%

肾内科主任医师郑法雷提到，欧美国家中，糖尿病肾病患者在透析病人中占比40%，其次是高血压；在日本，糖尿病也是肾透析的主要原因；而在中国，肾炎在透析病人中占比为30%—40%，糖尿病位居第二，但也占到了20%—30%，而且这个比例正在向肾炎靠近。但是，在老年人群和大城市中，糖尿病所致的肾衰竭已经远远超过了肾炎。

据郑法雷介绍，该院所有透析患者中，糖尿病就占到了三成。糖尿病之所以会引起如何严重的后果，主要有两方面原因：

一方面是我们糖尿病患者的增多；另一方面是因为肾炎大多跟感染有关，随着国家抗感染措施的加强，它已经被渐渐控制了。





高血糖对肾脏有两大伤害

郑法雷教授认为，糖尿病肾病患者越来越多，主要是因为很多糖友并不知道高血糖对肾的伤害，了解这些伤害，大家也许就能更用心地控制血糖：