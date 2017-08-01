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糖尿病并发症会致命，9个早期信号要留意！

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2017-08-1339健康网
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核心提示：想必大家也知道，糖尿病最怕的地方还不在于它本身，而是并发症。特别是对血糖管理不好的人来说，血糖长期的增高会使大血管、微血管受损，并且危害到心、脑、肾、周围神经、眼睛、足等部位，后果不堪设想。

糖尿病，在当下已经是很常见的一种疾病。但是，尽管一些糖友听过或是看过不少这方面的科普知识，甚至一些人比医生懂得的知识都多，可“听过很多的道理，还是过不好一生”的人不在少数。

想必大家也知道，糖尿病最怕的地方还不在于它本身，而是并发症。特别是对血糖管理不好的人来说，血糖长期的增高会使大血管、微血管受损，并且危害到心、脑、肾、周围神经、眼睛、足等部位，后果不堪设想。

数据显示，在糖尿病并发症中，由心脑血管病变导致的死亡占糖尿病死亡一半以上，10%左右是肾病变所致，并且糖尿病截肢患者是非糖尿病的10～20倍。有数据显示，糖友发病后的10年左右，30%～40%的人会发生至少一种并发症，而且并发症一旦产生，用药物来治疗很难逆转。

随着病程的延长，越需要留意并发症。一些早期症状是糖尿病并发症释放的信号，糖友一定要引起重视，早期排查。

1.咽干口渴。若是出现了咽干口渴的症状，有可能是血糖升高了，血液粘稠度增大。但有些患者口渴中枢并不是很敏感，血糖增高，也无口渴症状。

2.疲乏无力。糖尿病患者也会出现全身无力，这主要是因为机体细胞内堆积了代谢产物。


3.腹胀便秘。糖友出现腹胀、便秘等症状，可能是胃肠蠕动减慢，也可能与胃肠平滑肌无力、自主神经受损有关系。

4.双足麻木。糖友出现末梢神经炎，双足会有刺痛感，之后处于麻木状态，穿袜子可能都没有知觉。

5.皮肤变色。足部缺血，双足会有苍白、发凉症状，不久还可能变成暗紫色。糖友如出现严重足部缺血，是足部发生肢端坏疽的信号。

6.视物不清。视物不清楚的表现，常是近视物体看不清，远视物体能看清，这也是在提醒糖友眼部调节功能降低，，或是有轻度白内障


7.视野变红。如果糖友视野变红，恐是眼底出血。

8.尿蛋白阳性。如果尿蛋白呈阳性，糖友可能出现肾小球功能受损。如果尿蛋白持续阳性，肾小球滤过功能受到了破坏，要警惕糖尿病肾病

9.脑血管意外。糖友如果突然头晕头痛，而且面部一侧发紧，对侧麻木，并且周身难以支持等一系列症状，可能是脑血管意外先兆，或是脑梗塞早期表现。

糖尿病

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