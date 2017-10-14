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糖友们别用足疗仪，太毁脚！

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2017-10-14健康时报
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核心提示：足疗仪有好处，但不是人人都能用，尤其是糖尿病、高血压的人不当使用还可能加重病情。

　　足疗仪有好处，但不是人人都能用，尤其是糖尿病、高血压的人不当使用还可能加重病情。

　　很多足疗仪设计并没精确到能分清穴位具体位置的程度，特别是滚轮式足疗仪，按摩时力度和穴位可能失了“准头”。

　　比如，垂体和肾上腺反射区的穴位就不能随便按。垂体反射区与血压点相邻，肾上腺与肾脏反射区紧邻，如果按错会促使肾上腺激素升高、心跳加速、血管收缩，进而造成血压升高、病情恶化。尤其是心、脑、肾出现病变的高血压患者，最好不要用足疗仪。

　　对于糖尿病患者，不主张使用足疗仪。原因是糖尿病患者的外周神经不敏感，按摩不当可能会损伤到皮肤，特别是注水式的按摩器具，可能引发皮肤烫伤，进而造成感染，加重病情。尤其是老年糖尿病人，感觉比较迟钝，容易造成烫伤，或被水中的药渣划伤。糖尿病患者皮肤一旦受损很难恢复，严重时可能会导致截肢，反而得不偿失。

　　此外，重度心脏病患者，如心衰、肾功能不全者，以及处于饥饿和疲惫状态的人群也尽量不要使用足疗仪，这时身体处于虚弱阶段，来自外界刺激易引发身体不适。因此，杜健鹏指出在专业人士指导下使用足疗器具十分必要。

　　使用注水式足疗仪时，还要注意控制好水温和时间，一般40℃为宜，按摩时间不要过长，不要超过20分钟。糖尿病、高血压、心脏病患者，如果想促进血液循环，可采用足浴的方式，尽量不要用足疗仪按摩。

　　

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