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糖尿病的7个高危因素

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2017-10-16糖友网
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　　以前，糖尿病是中老年病，现在生活水平提高了，糖尿病也盯上了年轻群体。哪些不良习惯让越来越多年轻患

　　了糖尿病，又该如何应对呢？糖尿病的7个高危因素，你得知道！

　　1.偏食精米精面

　　现在面粉要精粉、特粉，米要精米、淘了再淘，淘去了糠和麸皮。谷糠和麸皮内含有膳食纤维、维生素，使米面中的维生素B1、C大大减少。

　　如精面和全麦粉相比，损失了91%的锰，87%的铬，81%镁和锌。精米和普通米相比，损失了维生素B1的77%，B2的80%，B381%，B6的71%，维生素E的86%，泛酸的50% ，叶酸的67%。

　　人体中8种“必须氨基酸”不能自身合成，必须从多种食物中获得。由于偏食精米精面，这8种必须氨基酸合成受阻，使机体正常代谢紊乱，久而久之引来多种疾病和多种慢性病(包括糖尿病、癌症)。

　　对策：粗细搭配，除摄入精米精面外，还需要吃全谷类和杂豆类50-150克，薯类50-100克。

　　2.孕期长得快

　　孕妇吃得多，消耗少，体重增长过快，容易出现巨大胎儿，巨大胎儿难产，发生心脏畸形的几率也大，长大后易患肥胖症，成为糖尿病、高血压的易感人群。

　　孩子出生后，大人总怕小孩饿着，拼命给孩子喂食，使孩子成了小胖墩，身体不灵活，动作发育落后于正常孩子。双脚负担过重，形成平板足，再大些会出现肥胖、冠心病、糖尿病等疾病。

　　对策：孕期坚持健康饮食，不大补特补，坚持运动，保持体重正常增长。孩子不要喂太胖，要多运动，保持健康体重就好。

　　3.离不开洋快餐

　　小孩和年青人喜欢吃炸薯条，汉堡包等高热量的洋快餐。吃的粮多、油多、活动少，引起肥胖，肥胖是2型糖尿病的诱发因素。肥胖是外周靶细胞膜上的胰岛素受体数量减少，易出现糖代谢等各种缺陷，降低了胰岛素的效应，血糖升高，引起糖尿病。

　　对策：远离洋快餐等高热量饮食习惯，按《中国居民膳食指南》安排饮食。

　　4.缺少运动

　　吃的得多易引起肥胖，导致糖尿病发生。再者缺少运动，使身体对胰岛素不敏感，胰岛素低抗是指胰岛素执行其正常生物作用的效应不足，尤其是肌肉、脂肪组织对葡萄糖的利用障碍。早期胰岛素B细胞尚能代偿性地增加胰岛素分泌。以弥补其效应不足，但久而久之胰岛素B细胞功能会逐步衰竭，导致糖耐量异常和糖尿病发生。

　　对策：每天至少保证30分钟感觉费力的有氧运动，每周做2-3次力量锻炼，柔韧性的练习每天都做。也就是每天少体会躺着、坐着的舒适，多体会运动带来的身体变化。

　　5.睡眠不足5小时

　　常期睡眠不足5小时的人比睡眠8小时的人相比，分泌胰岛素的量要少50%，对胰岛素敏感度降低40%，血糖水平会升高，进而引发糖尿病。

　　对策：每天保证7-8小时睡眠，尽量不熬夜。

　　6.缺乏维生素D

　　哺乳期如果不及时补充维生素D的孩子，他们患糖尿病的几率比补充过维生素D的孩子要高出7倍多。维生素D缺乏或不足的儿童，发生高血糖的概率是正常儿童的2.5倍，高血压概率为2.4倍，代谢综合征的概率为4倍，这些都预示着2型糖尿病的发生。

　　对策：孩子出生后家长要注意给孩子补充维生素D，每天尽量多到户外晒太阳。

　　7.饮料当水

　　人体需要的水没有什么可以取代。咖啡，甚至牛奶、果汁，它们和水都不是一回事，饮料代水会加速身体脱水。原因是饮料里含：

　　1.含糖。糖可以导致蛀牙，糖在口腔内会发生酸化，滋生细菌，引发炎症，腐蚀和破坏牙齿。糖在体内会合成脂肪，引起肥胖、高血压、血脂异常和糖尿病。

　　2.含咖啡因。咖啡因是兴奋剂，利尿剂或脱水因子。喝一杯浓咖啡进去，却可能尿两杯水出去。

　　3.含添加剂。包括人工色素、味素、香料、稳定剂和防腐剂等，而它们多为石油和煤炭化工副产品，因而属于毒素，而非营养素。

　　对策：喝水是最简单、最安全、最健康的选择，换句话说，水是最好的饮料。可以选茶水和白开水。

　　如果您认同本文的观点，请转给你身边的人，你的一个举动，可能让他人晚患糖尿病10年！

以上内容仅授权39健康网独家使用，未经版权方授权请勿转载。

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