吃对水果还能预防并发症

核心提示：对于糖尿病人来说，吃水果是一件很奢侈的事情，大多数糖友都会闻水果色变。

据美国医药健康在线日前报道，日本京都大学附设医院研究人员对978位糖尿病患者跟踪8年的研究发现，与一天只吃约28克水果的人相比，那些一天平均吃约255克水果的患者，患糖尿病视网膜病变风险下降了近一半。而美国得克萨斯农工大学生态农业研究中心科学家也研究发现，桃子、李子及油桃中含有多种生物活性，有助于防糖尿病和心血管疾病。

对于糖尿病人来说，吃水果是一件很奢侈的事情，大多数糖友都会闻糖色变，这吃水果也可防糖尿病视网膜病变的研究让很多糖友半信半疑。其实，只要巧吃水果，对预防糖尿病并发症反而是有好处的。

大部分的水果除了含有大量水分外，还有6%～20%的碳水化合物，这些碳水化合物主要是果糖、葡萄糖、蔗糖和果胶，而果胶则有不被人体吸收和阻碍葡萄糖吸收的功能，这些对糖友而言是有利的。

此外，水果中还富含各种维生素和微量元素，如苹果富含维生素C和微量元素硒等，对预防粥样硬化和感染有积极作用;西瓜则富含维生素A、Bl、B2、C，谷氨酸和精氨酸等，有利尿、降压的功效，对预防糖尿病肾病有一定作用。

水果中的碳水化合物含量高，这些糖类消化、吸收较快，升高血糖的作用要快，但是如果碳水化合物摄入太少，也容易发生酮症酸中毒。

所以，吃水果是个双刃剑，巧吃水果反而会降低糖尿病并发症。如何巧吃水果呢？要把握住三原则：一先看血糖，二要挑水果，三要吃对时间。

病情不稳定或血糖控制不好的患者最好不要吃水果。此外，糖友吃水果前后都要监测血糖。

挑水果吃：一般来说，糖尿病患者一天可以吃3～4两水果，而且是连皮和核在内的重量。一般选择含糖量小于14%的水果为宜，这类水果有木瓜、西瓜、白兰瓜、草莓、枇杷、鸭梨、柠檬、李子、樱桃、哈密瓜、葡萄、桃子、菠萝、苹果、杏子、橙子、柚子等，而鲜枣、山竹、红提等含糖量很高。

在睡前和两餐之间吃：食用时间应选择在两餐之间或睡前，不要餐后马上吃水果。同时注意扣除与所吃水果热量相等的主食量。假如糖尿病患者血糖没有控制好，可吃一些西红柿、黄瓜来代替水果。

控制水果量也有标准

糖尿病患者每天吃的水果应该限制量，也有一些常用标准。折合带皮、核的重量大约为：鲜枣、山竹为90克;柿子、鲜荔枝120克;香蕉150克;芦柑、菠萝160克;苹果、桃、橙、橘子、葡萄、猕猴桃200克;哈密瓜、李子、樱桃220克;梨、杏250克;草莓300克;西瓜450克。这些都是带皮的重量，而且是一天的总量，最好分成几餐食用。