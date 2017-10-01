糖友利用做家务时间锻炼方法

核心提示：有些肥胖、高糖的糖尿病患者不大爱运动，因此饭后如果能做一些轻度的运动，收拾一下家务，既能增加身体能量的消耗，又能使体内脂肪不聚集。

有些肥胖、高糖的糖尿病患者不大爱运动，因此饭后如果能做一些轻度的运动，收拾一下家务，既能增加身体能量的消耗，又能使体内脂肪不聚集。

一、买东西时，两手拿均等重的东西，呼气上举，吸气放下。

二、擦玻璃时，脚少许叉开，边吸气边弯曲，然后边吐气边伸直。

三、洗刷碗时，边吐气边抬后脚跟，吸气落下。

四、擦地板时，边吐气边把脚叉开，边吸气边把脚收回，两脚交叉。侧举。左臂弯曲至背后，前臂贴于腰际；同时右臂上举，身体向左侧屈2次，还原。出右脚，换相反方向做，动作相同。反复做8次。

五、腹背运动：立正，两臂经体前上举，掌心向前，抬头，体后屈。体前屈，手指尽量触地。上体伸直，屈膝半蹲，同时两臂前举，掌心向下。腿伸直，两臂还原成直立。连续重复做16-20次。

六、原地跳跃：立正，两脚跳成开立，同时两臂侧举；两脚跳成开立.同时两手叉腰。连续跳20一30次。

七、原地踏步：两臂自然放松，随踏步做前后摆动。连续踏步30次左右。