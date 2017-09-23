39健康网首页 39问医生 名医在线 就医助手 药品通 疾病百科 资讯 诊疗 药品 减肥 整形 保健
更多
首页 > 糖尿病 > 糖尿病基础知识 > 糖尿病症状 > 正文
综合
问医生

少用药，多吃饭，也能降空腹血糖？

糖尿病文章排行榜
2017-09-23糖友网
分享到微信朋友圈

“扫一扫”分享

核心提示：有一种空腹血糖高是　“苏木杰反应”引起的，即糖友夜间出现低血糖后，清晨出现继发性高血糖。这种情况下需要减药、多吃饭才能降空腹血糖，这是真事。

　　有一种空腹血糖高是 “苏木杰反应”引起的，即糖友夜间出现低血糖后，清晨出现继发性高血糖。这种情况下需要减药、多吃饭才能降空腹血糖，这是真事。

　　什么是苏木杰反应

　　这是因为胰岛素应用过多、睡前饮食不足等，使得糖友在夜间发生了低血糖。机体为了纠正这一情况，大量分泌升糖激素(胰高糖素、肾上腺素、去甲肾上腺素、肾上腺皮质激素等)，如果低血糖持续存在，没有及时加餐，升糖激素分泌过多，会动员体内大量的糖原分解，以纠正低血糖反应，这本是机体正常的保护反应。

　　但是如果矫枉过正，就会导致清晨出现高血糖，多见于接受胰岛素治疗的糖友。苏木杰反应是导致1型糖尿病病友清晨高血糖的常见原因。

　　小李减药后，空腹血糖不高了

　　糖友小李，男，15岁，1型糖尿病入院，经过多日积极治疗后，空腹血糖一直偏高，医生决定让小李减少睡前胰岛素的剂量;并且睡前适当加餐。

　　经过调整治疗方案，加上饮食配合，小李的血糖控制全部达标，高高兴兴地出院了。

　　如何诊断苏木杰反应

　　除正常监测血糖外，空腹血糖高的糖尿病病友还要加测夜间3：00血糖，若夜间3：00血糖低，第二天清晨空腹血糖反而升高，就有可能是“苏木杰反应”了。

　　有苏木杰反应怎么办

　　1.除正常监测血糖外，要加测夜间3：00血糖。

　　2.降低睡前胰岛素的剂量;

　　3.睡前适当加餐，应从每日正餐摄入总热量中匀出一部分作为加餐，加餐可以选择牛奶、无糖酸奶、苏打饼干、全麦面包、黄瓜、西红柿等，量要控制在100～200克。

　　根据水涨船高的道理，空腹血糖高，餐后血糖一定高。

　　为了血糖的良好控制，空腹血糖必须达标。

　　你的空腹血糖达标吗？你的夜间3：00血糖高还是空腹血糖高？

　　作者：郭玉佩 济源市人民医院副主任护师

以上内容仅授权39健康网独家使用，未经版权方授权请勿转载。

糖尿病

低血糖胰岛素

常见症状：多尿 糖尿

并发症状：糖尿病乳酸性酸中毒 高渗性非酮症性糖尿病昏迷

相关检查：血糖 血脂检查

推荐用药：糖脉康颗粒

糖脉康颗粒

养阴清热，活血化瘀，益气固肾。...[详细]

￥17.5购药

症状体征 用药治疗 饮食保健 病理病因 检查鉴别 并发病症 预防护理

推荐医院：中国人民解放军总医院预约挂号北京大学第三医院预约挂号

推荐医生：倪青 主任医师王曙 主任医师昌玉兰 主任医师

蒋兵营蒋兵营
向我提问

综合
分享到微信朋友圈

“扫一扫”分享

保存在桌面 放入收藏夹

相关资讯

低血糖 降空腹血糖 糖尿病 胰岛素 苏木杰反应

我来评论

已有0人评论  查看评论

在线咨询

（向医生免费提问）
答你所问，名医在线近距离。

相关问题

疾病热讯

仁心 新疆界 名医在线

得了肺癌还能活多久得了肺癌还能活多久
反复痛经警惕妇科病反复痛经警惕妇科病
关注39健康网官方微信 进入39疾病大全
诊疗
肿瘤
妇科
糖尿病
骨科
皮肤

热点关注

精彩推荐 网友都爱看 猜你喜欢
  • 肿瘤的真相与误区
  • 谈骨论筋
  • 仁心
  • 健康新知
  • 健康有益事
  • 减肥达人秀
疾病热文排行 一周健康热点 资讯 专题 访谈 问答 这个糖尿病并发症为何“不痛”？ 这个糖尿病并发症为何“不痛”？

俗话说：“通则不痛，不通则痛。”但为什么有时候却不灵了…… [详细]

 针灸有奇效？专家告诉你“奇”在哪 针灸有奇效？专家告诉你“奇”在哪

在我国的中医院校经常能看到一批批外国医生围着中国医生学…… [详细]

 误区：宝宝出牙迟就是缺钙 误区：宝宝出牙迟就是缺钙

有些家长一看到宝宝出牙迟就拼命补钙，以为是缺钙导致的。…… [详细]

 性生活前戏如何做？ 性生活前戏如何做？

做爱是一个快乐的过程，是两个亲密无间的伴侣情感的交流。…… [详细]

 热点 百科 养生 疾病 推荐 热门问答
39健康网资讯频道
扫一扫关注39健康网微信

健康资讯

健康新知 疾病要闻 健康ICU 新疆界 医药名人堂 行业峰会 健康有益事 图说健康

诊疗

名医在线 问医生 疾病百科 就医助手 名医专栏 各地医讯 医者仁心 患者招募

药品

药品通 购药指南 五彩药箱 药师专栏 药交会 药企动态 保健品 用药咨询

疾病大全

男科 儿科 肿瘤 肝病 泌尿 口腔 性病 内分泌

妇科 骨科 皮肤 肾病 急救 心血管 糖尿病 耳鼻喉

产科 眼科 肛肠 胃病 消化 过敏 不孕不育 更多科室

大健康导航

男性 女性 育儿 老人 心理 评测 调查 自测

保健 整形 饮食 博客 视频 论坛 专题 公益

减肥 美容 中医 健身 体检 增肥 日历 百科

健康问答 名医专栏 手术库 检查库 食品库 疾病知识 健康总评榜 手机健康网

声明：39健康网登载此文出于传递更多信息之目的，并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考，具体治疗及选购请咨询医生或相关专业人士。

39健康网 - 中国优质医疗保健信息与在线健康服务平台　Copyright © 2000-2017　未经授权请勿转载 | 网站简介 | 人才招聘 | 联系我们 | 问题反馈