少用药，多吃饭，也能降空腹血糖？

核心提示：有一种空腹血糖高是 “苏木杰反应”引起的，即糖友夜间出现低血糖后，清晨出现继发性高血糖。这种情况下需要减药、多吃饭才能降空腹血糖，这是真事。

有一种空腹血糖高是 “苏木杰反应”引起的，即糖友夜间出现低血糖后，清晨出现继发性高血糖。这种情况下需要减药、多吃饭才能降空腹血糖，这是真事。

什么是苏木杰反应

这是因为胰岛素应用过多、睡前饮食不足等，使得糖友在夜间发生了低血糖。机体为了纠正这一情况，大量分泌升糖激素(胰高糖素、肾上腺素、去甲肾上腺素、肾上腺皮质激素等)，如果低血糖持续存在，没有及时加餐，升糖激素分泌过多，会动员体内大量的糖原分解，以纠正低血糖反应，这本是机体正常的保护反应。

但是如果矫枉过正，就会导致清晨出现高血糖，多见于接受胰岛素治疗的糖友。苏木杰反应是导致1型糖尿病病友清晨高血糖的常见原因。

小李减药后，空腹血糖不高了

糖友小李，男，15岁，1型糖尿病入院，经过多日积极治疗后，空腹血糖一直偏高，医生决定让小李减少睡前胰岛素的剂量;并且睡前适当加餐。

经过调整治疗方案，加上饮食配合，小李的血糖控制全部达标，高高兴兴地出院了。

如何诊断苏木杰反应

除正常监测血糖外，空腹血糖高的糖尿病病友还要加测夜间3：00血糖，若夜间3：00血糖低，第二天清晨空腹血糖反而升高，就有可能是“苏木杰反应”了。

有苏木杰反应怎么办

1.除正常监测血糖外，要加测夜间3：00血糖。

2.降低睡前胰岛素的剂量;

3.睡前适当加餐，应从每日正餐摄入总热量中匀出一部分作为加餐，加餐可以选择牛奶、无糖酸奶、苏打饼干、全麦面包、黄瓜、西红柿等，量要控制在100～200克。

根据水涨船高的道理，空腹血糖高，餐后血糖一定高。

为了血糖的良好控制，空腹血糖必须达标。

你的空腹血糖达标吗？你的夜间3：00血糖高还是空腹血糖高？

作者：郭玉佩 济源市人民医院副主任护师