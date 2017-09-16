为什么糖尿病“盯上”了年轻人？

核心提示：得糖尿病的年轻患者中，有很大一部分是肥胖引起的。预防糖尿病，最重要的是形成良好的饮食习惯和生活方式。

前几年，说起谁患了糖尿病，你想到的可能都是些老年人。但现在，你可能会说还有“那谁家的孩子”。的确是这样，中国糖尿病流行病学最新调查发现，近年糖尿病患病率快速上升且呈年轻化趋势，尤其是男青年成为我国糖尿病患者群体的主力军。为什么糖尿病盯上了年轻人？预防糖尿病，我们应该怎么做？

首先来看一看糖尿病到底是什么样的一种疾病。

糖尿病是由于胰岛素分泌及(或)作用缺陷引起的以血糖增高为特征的代谢病。主要分为两种类型：一种是1型糖尿病，即由于体内胰岛素绝对缺乏而引起的疾病，这种类型的糖尿病在青少年中比较常见；另外一种是2型糖尿病，它是由于相对胰岛素缺乏以及胰岛素抵抗引起的，这一类型在中老年人群中比较常见。但是，近年来发现2型糖尿病已不再是老年人的专利。无论在西方国家还是中国，随着儿童及青少年肥胖病的增多，儿童及青少年糖尿病，尤其2型糖尿病迅速增多。我们所说的糖尿病呈现“年轻化”趋势也主要是针对这种类型的糖尿病而言。

提醒大家注意的是，糖尿病本身不是一种单纯的疾病，而是一种综合征，危险之处在于它会引起一系列的并发症。研究表明，糖尿病发病10年后，有30%~40%的患者至少会发生一种并发症。糖尿病患者得高血压、冠心病、脑血管疾病的可能性大大增加，大约是一般人群的两倍。另外，糖尿病肾病已经日益成为引起尿毒症的主要原因。糖尿病还会对眼底、视网膜组织产生损害，轻者出现视力模糊或眼底出血、渗血等迹象，严重的会导致失明。

那么，哪些年轻人容易患上糖尿病呢？

有糖尿病家族史的，即父母或兄弟姐妹有糖尿病；超重和肥胖的人；吃得多而不愿意运动的人；出生时体重小于5斤；有异常妊娠史的妇女，如曾分娩过巨大胎儿。其中，特别需要注意的是，得糖尿病的年轻患者中，有很大一部分是肥胖引起的。一般来说，经常摄入高脂肪、高蛋白的食物会比较容易得糖尿病，像汉堡、鸡翅等快餐以及一些高油脂的油炸食物等都是诱发糖尿病的“危险食品”。如果你既是这类食品的忠实爱好者，而且又属于不爱运动的“懒人一族”，那么糖尿病找上你或许只是迟早的问题了。因此，有这些糖尿病危险因素的人要特别注意预防和定期监测血糖。

预防糖尿病，最重要还是形成良好的饮食习惯和生活方式，尤其是很多生活无规律者更是要多加小心。

首先，提倡健康饮食，切忌暴饮暴食。在饮食结构上以碳水化合物为主，蛋白质摄入要充足，少吃高脂肪的油腻食品和快餐食品，多吃新鲜蔬菜，适量吃水果。限制酒水饮料的摄入。

其次，运动也是必不可少的一项预防手段。适当的运动不但有利于保持体型，而且还有助于促进心肺功能，并使患2型糖尿病的风险大大降低。所以，最好每天坚持运动，或每个星期抽出几小时进行体育锻炼，或许会起到意想不到的效果。

第三，保持愉快的心情也很重要。因为人的情绪和血糖高低直接相关，如果老是大悲大喜，体内就会释放过多的升糖激素，容易诱发糖尿病。所以，保持平和的心态不旦能显出良好的修养，还能让人离健康更进一步。

第四，定期进行健康体检是早期发现年轻人群中糖尿病的重要手段。尤其是有糖尿病家族史的肥胖青少年，父母应当每半年就带孩子去医院化验血糖，不仅要查空腹血糖，还要查餐后两小时血糖。这样，可对伴有代谢异常者及早进行干预治疗，以防糖尿病的发生、发展。如果你被明确诊断为糖尿病，要到正规医院接受专业医生的指导并进行科学治疗。

总之，对于糖尿病这样一个离我们并不遥远的“健康杀手”，加强防范刻不容缓。预防糖尿病，保护我们的未来，从现在做起，从我们大家做起。