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睡眠是降糖的方法之一

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2017-08-26糖友网
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核心提示：睡眠障碍会影响正常的激素昼夜节律，如夜间升高血糖的激素（皮质醇等）浓度升高会导致晨起时胰岛素抵抗加剧，生长激素分泌时间的延长也会引起机体血糖水平升高。第三，睡眠障碍会改变机体的食欲调节激素分泌，使人吃得过多，同时白天由于嗜睡、疲倦而活动量下降。这易导致肥胖的发

　　有效睡眠时间缩短，这会抑制胰岛素分泌并使拮抗胰岛素的激素分泌增加，导致机体发生胰岛素抵抗。第二，睡眠障碍会影响正常的激素昼夜节律，如夜间升高血糖的激素(皮质醇等)浓度升高会导致晨起时胰岛素抵抗加剧，生长激素分泌时间的延长也会引起机体血糖水平升高。第三，睡眠障碍会改变机体的食欲调节激素分泌，使人吃得过多，同时白天由于嗜睡、疲倦而活动量下降。这易导致肥胖的发生，并加重胰岛素抵抗。

　　糖友如何才能睡得更好呢？首先，糖友应限制白天睡眠时间，除老年人白天可适当打盹片刻外，应避免在白天睡觉。其次，要养成良好的睡眠卫生习惯，建立有规律的生活制度，保持人的正常睡-醒节律。糖友不应在床上看书、看电视或工作。另外，在准备入睡前6小时避免摄入刺激性物质，如咖啡、酒精、浓茶或大量吸烟等。睡前不进行剧烈运动，不听摇滚类等刺激性音乐，可以伸个懒腰放松，也可反复计数放松心情。入睡时可选择舒适的姿势如右侧卧等，尽量避免声光刺激，心平

　　气和、排除杂念、放松心境。最后，如果经上述调节后仍出现失眠等症状，要及时就医，经医生评估后对症治疗。如出现打鼾等症状，要及时检测甲状腺功能，治疗

　　由于甲状腺功能减退所引起或加重的OSAHS。若OSAHS是由于黏膜组织肥厚等引起的，也可选择手术矫正治疗。同时注意控制体重，超重和肥胖者可在医生指导下减肥。

　　此外，糖友也需注意睡眠安全。1型糖尿病和2型糖尿病都有可能出现夜间低血糖。研究显示，1型糖尿病发生夜间低血糖风险更高，并且使用胰岛素和促胰岛素分泌剂会进一步提高这种风险。夜间入眠后是低血糖的高发时段，怀疑发生低血糖的糖友应当进行夜间血糖监测，必要时进行动态血糖监测加以明确，但不必整夜检测，以免影响睡眠。夜间低血糖的表现因人而异，有些糖友表现为易被唤醒，醒后感到头晕、心慌、胸部发紧、身上出汗等；有些则反复做恶梦，夜间惊醒。这类人群还要注意睡前不要进行大量运动，必要时可咨询医生后在睡前加餐。

　　还需注意，2型糖友有可能出现夜间血糖过高，原因是使用降糖药物剂量不足、晚餐吃得过多、餐后运动量过少等，长此以往将出现糖尿病相关的慢性并发症如糖尿病肾病等。如果血糖骤然升高还可能会出现急性并发症如糖尿病酮症酸中毒，影响患者的生活质量和预期寿命。夜间高血糖易出现多尿、口渴，导致糖友如厕和饮水增加，影响睡眠。糖友可遵医嘱改进生活方式、调整治疗方案，从而控制血糖以利安眠。

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糖尿病

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常见症状：多尿 糖尿

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