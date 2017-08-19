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糖尿病人突发心梗无疼痛症状

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2017-08-19健康时报
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核心提示：急性心梗发作时常伴有“压榨样”疼痛，但糖尿病患者因有神经病变，发病时并无明显疼痛症状，甚至在出现心肌梗死等危重情况时仍毫无知觉，这也是导致糖尿病患者猝死的原因之一。

　　急性心梗发作时常伴有“压榨样”疼痛，但糖尿病患者因有神经病变，发病时并无明显疼痛症状，甚至在出现心肌梗死等危重情况时仍毫无知觉，这也是导致糖尿病患者猝死的原因之一。

　　事实上，心血管并发症是糖尿病患者致死的主要原因。中国医学科学院阜外医院内分泌与心血管病诊治中心主任李光伟教授解释说，糖尿病患者往往伴有高血糖、高血压、高脂血症，由此产生的动脉硬化和对心脏供血减少，影响到心肌细胞对营养物质摄取，而胰岛素缺乏又进一步阻止了心肌细胞对葡萄糖的摄取，使得心肌供能不足，心肌收缩力减弱。

　　糖尿病患者并发心血管疾病的危险比非糖尿病人群增加了3到5倍，遗憾的是很多患者都没有意识到两者的关系和危险程度。

　　因此治疗糖尿病时，在药物选择上不仅要考虑降低血糖，还要考虑心血管保护等因素，同时在日常生活中注意一日三餐做到主食定量、粗细搭配，运动方式宜选择快走、慢跑、太极拳等。

　　

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