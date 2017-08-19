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糖尿病人能吃蜂蜜吗

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2017-08-19糖友网
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核心提示：糖尿病患者能否食用蜂蜜一直是许多中老年人关心的问题。有关医学专家认为，质量好的蜂蜜中，葡萄糖和果糖含量约占70％－80％，这两种糖均为单糖，极易为人体吸收，因此，如果您的血糖不稳定，就不宜服用蜂蜜，以免引起血糖的波动。

　　糖尿病患者最好别吃蜂蜜。国外有些学者认为蜂蜜可用于治疗糖尿病，据说在蜂蜜里发现了一种类似胰岛素的物质。他们认为，含多量维生素Bl、维生素C、烟酸的复合维生素蜜，很可能成为糖尿病患者的一种好食品。国内也有学者认为糖尿病患者吃蜂蜜不但无害，而且有辅助治疗的作用。此种说法是以中医对糖尿病的认识和蜂蜜之性能为依据。

　　祖国医学认为糖尿病的烦渴多饮、口干舌燥、多食善饥、大便干燥等症状，属肺燥津伤、胃火炽盛、阴液不足所致，而蜂蜜有滋阴润燥、补中润肺的功能，所以可以在某些中药煎剂中冲入10—20克蜂蜜，以辅助治疗。

　　糖尿病患者能否食用蜂蜜一直是许多中老年人关心的问题。有关医学专家认为，质量好的蜂蜜中，葡萄糖和果糖含量约占70%-80%，这两种糖均为单糖，极易为人体吸收，因此，如果您的血糖不稳定，就不宜服用蜂蜜，以免引起血糖的波动。不过，糖尿病患者在血糖控制较理想时可适当服用蜂蜜，但要同时减少其他淀粉类食品的摄入。

　　对糖尿病患者，饮食治疗的关键是掌握好糖类的数量和质量，在数量上，当摸索到一个适宜的数量后，一般不宜任意增加，以免加重胰岛负担而使病情恶化。对于糖类的质量，要求选用消化吸收缓慢的多糖类，这样可使血糖缓慢升高，以便使胰岛素更好发挥作用。禁用可以直接吸收的葡萄糖和极易消化吸收的蔗糖，以免吸收过快造成血糖大幅度升高。现在国内外糖尿病饮食治疗都主张用高纤维饮食，也就是多用加工比较粗糙的大米、面粉、豆粉、玉米面等，其目的也是为了进一步减慢多糖的消化吸收速度。

　　蜂蜜约含80%的糖类，其中约45%是不经消化就可以直接吸收的葡萄糖，5%左右为易消化吸收的蔗糖。吃蜂蜜后因为这两种糖吸收很快，所以对血糖的影响很大。糖尿病患者在血糖和尿糖还没有得到控制的情况下，吃蜂蜜只会使血糖更高，对疾病的治疗没有好处。

　　糖尿病经过多方治疗，当血糖、尿糖已经得到控制时，如果因其他原因需要用蜂蜜，应该同时扣除当天一部分主食(50克蜂蜜扣除50克粮食)。在开始吃蜂蜜时，还应该注意检查尿糖的变化，根据尿糖变化情况及时调整用量。

　　总之，糖尿病患者在病情不稳定的情况下，还是以不吃蜂蜜为好，需要时最好是在中医或西医的指导下使用。

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