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常喝可乐 小心糖尿病盯上你！

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2017-06-1039健康网
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核心提示：夏天来了，许多年轻人为了解暑散热，都喜欢喝可乐等碳酸饮料。可乐对于健康的影响，早已成为人们热议的话题，常喝可乐不仅会给人带来肥胖，有时候可乐喝多了，可能还会提高罹患糖尿病的风险。

　　夏天来了，许多年轻人为了解暑散热，都喜欢喝可乐碳酸饮料。可乐对于健康的影响，早已成为人们热议的话题，常喝可乐不仅会给人带来肥胖，有时候可乐喝多了，可能还会提高罹患糖尿病的风险。

可乐,糖尿病,碳酸饮料,肥胖

常喝可乐 小心糖尿病盯上你！

　　常喝可乐小心糖尿病盯上你！

　　新加坡曾对6.3万平均年龄在53岁的人做了一项调查，研究者收集了他们的饮食与生活习惯，经过几年的追踪调查，他们发现其中有2273人患上了糖尿病。调查人员还发现，在5年里体重增加6斤的人群中，那些每周都喝碳酸饮料的人患糖尿病的概率比正常人要高7成！而那些体重变化不大，但有喝碳酸饮料习惯的人患糖尿病的概率也比正常人高出2成！

　　有专家表示，如今市面上含糖饮料的热量较高，而且还加入了糖浆果糖等甜味物质，如果经常喝，或会成为糖尿病的诱发因素。因此，预防糖尿病，要懂得“戒除”碳酸饮料。

　　预防糖尿病饮食上需做到“3不要”

　　1、不要吃太多洋快餐

　　现在许多年轻人都习惯吃薯条炸鸡、汉堡等洋快餐，有专家表示，这些洋快餐油脂含量高，而且热量也高，吃多的话容易导致消化不良，还会有诱发糖尿病的风险。因此作为家长的要懂得监督孩子的饮食习惯，让他们养成良好的饮食习惯。

　　2、不要喝太多酒

　　长期饮酒有可能会使胰岛素敏感性显著降低，糖耐量受损发病率显著增高，使血糖发生波动。如果是空腹喝酒的话，还可能会发生严重的低血糖

　　3、不要吃太多含糖量高的食物

　　由于各种糖、蜜饯、水果罐头、汽水、果汁、果酱、冰淇淋、甜饼干、甜面包及糖制糕点等食物的含糖量较高，因此不建议人们多吃。

　　总而言之，青少年预防糖尿病，一定要在饮食上多加注意，减少高热量、高脂肪食物的摄入，养成良好的饮食习惯，增加日常的运动量，将糖尿病及时扼杀在摇篮中。

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相关检查：胃充盈及排空功能检查 胃排空测定和显像

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